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  1. Судебная практика

Жители квартиры не перекрыли кран с холодной водой и залили соседку: владелец жилья должен возместить ущерб

16:50, 21 февраля 2024
Из-за протечки воды было залито три комнаты с коридором и санузлом, повреждена мебель, обои, техника, стоимость ремонта оценивается в более 40 тысяч.
Жители квартиры не перекрыли кран с холодной водой и залили соседку: владелец жилья должен возместить ущерб
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Апелляционный суд оставил в силе решение Хмельницкого горрайонного суда о возмещении материального и морального ущерба, причиненного затоплением квартиры. Апелляционную жалобу ответчика Хмельницкий апелляционный суд отклонил.

Теперь владелец жилья, по вине жителей которого произошло затопление квартиры соседки, должен возместить ей 41092 гривны материального ущерба, 10000 гривен – морального, 15282 гривны расходов на правовую помощь и 6618 гривен судебных издержек. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Як встановив суд, у жовтні 2022 року у Хмельницькому мешканці квартири не перекрили на кухні кран з холодною водою й залили помешкання сусідки поверхом нижче.

У акті про залиття йдеться, що через протікання води було залито три кімнати з коридором та санвузлом, пошкоджено меблі, шпалери, техніку, стелю та стіни. Кошторисна вартість ремонту затопленої квартири, за висновками експерта, становить 40710 грн.

Позаяк сусід добровільно відшкодовувати збитки відмовився, власниця помешкання, що постраждало від затоплення, подала позов до суду з прохання стягнути з нього заподіяну матеріальну та моральну шкоду.

Місцевий суд частково задовольнив її позовні вимоги: стягнув на її користь усю суму матеріальної шкоди, половину від заявленої моральної (позивачка просила 20000 грн) та судові витрати.

Відповідач не погодився з таким рішенням й оскаржив його до ХАС з прохання відмовити сусідці у позові. Серед іншого вказав, що акт про залиття квартири не відповідає вимогам законодавства, а зазначена у ньому інформація про протікання води на кухні неправдива, бо того дня води в мережі не було. 

Апеляційний суд звернув увагу, що цивільне законодавство покладає на потерпілого обов`язок доведення факту заподіяння шкоди відповідачем та її розмір. Своєю чергою, відповідач має довести відсутність своєї вини у завданні потерпілому шкоди.

«Факт залиття квартири і заподіяння позивачці шкоди підтверджується зібраними у справі доказами, зокрема актом про залиття, аварію, що трапилася в системі центрального опалення, гарячого водопостачання (або холодного водопостачання), висновком за результатами проведення експертного дослідження, договором на проведення ремонту (будівельно-ремонтних робіт), укладеним позивачкою з ТОВ «Хмельницьке бюро нерухомості», договором купівлі-продажу на виготовлення заказного товару (двері міжкімнатні) і квитанцією до прибуткового касового ордера», – зазначив апеляційний суд.

Натомість доводи апелянта не спростовують його вини у залитті квартири позивачки та розміру заподіяної шкоди, вважає колегія суддів ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/4765/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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