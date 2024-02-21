Верховный суд Алабамы признал замороженные эмбрионы «детьми» в соответствии с законодательством штата

Критики заявили, что это решение может иметь кардинальные последствия для лечения бесплодия в штате.

Источник фото: politico.com

Верховный суд штата Алабама постановил, что замороженные эмбрионы могут считаться детьми согласно законодательству штата. Это решение, по мнению критиков, может иметь кардинальные последствия для лечения бесплодия в штате, сообщает Politico.

Решение было вынесено по двум делам о незаконной смерти, возбужденных тремя парами, в которых замороженные эмбрионы были уничтожены в результате несчастного случая в клинике репродуктивной помощи. Судьи, ссылаясь на формулировку против абортов в Конституции Алабамы, постановили, что закон штата 1872 года, разрешающий родителям подавать иск в случае смерти несовершеннолетнего ребенка, «применяется ко всем нерожденным детям, независимо от их места жительства».

«Нерожденные дети являются «детьми»… без исключения вне зависимости от стадии развития, физического развития или любых других вспомогательных характеристик», – написал судья Джей Митчелл в решении общереспубликанского суда.

Митчелл сказал, что суд ранее постановил, что плод, убитый во время беременности женщины, подпадает под действие Закона штата Алабама о противоправной смерти несовершеннолетних и ничто не исключает «внеутробных детей из сферы действия Закона».

Это решение вызвало волну предупреждений о потенциальном влиянии на лечение бесплодия и замораживание эмбрионов, ранее считавшихся судами собственностью.

«Это решение говорит о том, что оплодотворенная яйцеклетка, которая является сгустком клеток, теперь человек. Это действительно подвергает сомнению практику ЭКО», – сказала Барбара Коллура, генеральный директор RESOLVE: Национальной ассоциации бесплодия, во вторник для Associated Press. Группа назвала это решение «ужасным событием для 1 из 6 человек, страдающих бесплодием», нуждающихся в экстракорпоральном оплодотворении.

По ее словам, это вызывает вопросы у поставщиков и пациентов, в частности, могут ли они заморозить будущие эмбрионы, созданные во время лечения бесплодия, могут ли пациенты когда-нибудь пожертвовать или уничтожить неиспользованные эмбрионы.

Шон Типтон, представитель Американского общества репродуктивной медицины, сказал, что по крайней мере одна клиника бесплодия в Алабаме получила указание от своей аффилированной больницы приостановить лечение ЭКО сразу после принятия решения.

Доктор Паула Амато, президент Американского общества репродуктивной медицины сказала, что решение рассматривать замороженную оплодотворенную яйцеклетку как юридический эквивалент ребенка или беременного плода может ограничить доступность современной медицинской помощи.

Автор: Наталья Мамченко

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