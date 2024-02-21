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  1. В мире

В США блогера YouTube-канала о воспитании судили за жестокое обращение с собственными детьми

13:06, 21 февраля 2024
Американскую блогершу YouTube-канала и ее сожительницу приговорили к четырем срокам от 1 до 15 лет за жестокое обращение с детьми.
В США блогера YouTube-канала о воспитании судили за жестокое обращение с собственными детьми
Источник фото: BBC
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В Соединенных Штатах осудили блогера Руби Франке за жестокое обращение с собственными детьми. Женщину, которая вела YouTube-канал о воспитании детей, признали виновной и приговорили к четырем срокам заключения с отягчающими обстоятельствами. Перед арестом ее канал имел более 2,3 миллиона подписчиков. Об этом сообщает BBC.

Франке, которая проживала в штате Юта, была арестована после того, как ее истощенный 11-летний сын вылез из окна дома, имея открытые раны и перевязанный скотчем, чтобы попросить еды и воды у соседа. Вскоре после этого его 9-летнюю сестру также нашли в подобном состоянии.

Суд приговорил Франке и ее сожительницу, владелицу консалтингового бизнеса по самосовершенствованию Джоди Гильдебрандт, к четырем срокам от одного до 15 лет за жестокое обращение с детьми. Приговоры будут исполняться последовательно, а продолжительность наказания будет определять комиссия по условно-досрочному освобождению.

Во время вынесения приговора Франке обратилась к своим детям с просьбой об извинениях, признавая, что "верила в искаженное представление о добре и зле". В свою очередь, Хильдебрандт выразила надежду на физическое и эмоциональное исцеление их детей.

Предварительно до ареста Франке была пожалована в службу защиты детей из-за ужасных условий, в которых находился ее сын. Адвокаты Франке утверждали, что виновата в этом Гильдебрандт, которая систематически изолировала ее от семьи, что привело к искаженному представлению о морали блогера.

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