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  1. В Украине

Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

12:57, 21 февраля 2024
На 87-м году жизни скончался украинский политик и диссидент Степан Хмара.
Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара
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На 87 году жизни скончался правозащитник, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, депутат трех созывов Верховной Рады и соавтор Конституции Украины Степан Хмара. Об этом сообщила его жена Роксолана Хмара на странице своего мужа в Facebook.

«Не хочу в это поверить. Не хочу писать это.

Мой самый дорогой мужчина умер. Все.

Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Ибо он был так красив даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными.

Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее.

И Украина поднимется из пепла, она воскреснет! Я знаю…», - говорится в сообщении.

Степан Хмара – Герой Украины, который за дело нашей независимости отсидел более 7 лет гулагав за Уралом, в том числе 306 дней карцера.

Он был борцом за Украину своей эпохи. На каждом из этапов становления нашего государства выступал за интересы государства, даже когда это было непопулярно и против течения – как, например, при сдаче ядерного оружия. Хмара уже тогда говорил, что политика умиротворения агрессора приведет к большой войне.

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