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  1. В Україні

Помер дисидент та Герой України Степан Хмара

12:57, 21 лютого 2024
На 87-му році життя помер український політик та дисидент Степан Хмара.
Помер дисидент та Герой України Степан Хмара
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На 87-му році життя помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор Конституції України Степан Хмара. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара на сторінці свого чоловіка у Facebook.

«Не хочу у це повірити. Не хочу це писати.

Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все.

Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними.

Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї.

І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…», - йдеться у дописі.

Степан Хмара - Герой України, який за справу нашої незалежності відсидів понад 7 років гулагів за Уралом, зокрема 306 днів карцеру.

Він був борцем за Україну своєї епохи. На кожному з етапів становлення нашої держави виступав за інтереси держави, навіть коли це було непопулярно і проти течії - як, наприклад, під час здачі ядерної зброї. Хмара вже тоді говорив, що політика умиротворення агресора приведе до великої війни.

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