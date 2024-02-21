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«Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації БЕБ вже зараз, аргументи «проти» переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась», - зазначив Денис Малюська щодо законопроекту 10439.

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  1. В Україні

Ексдепутату Сергію Пашинському обирають запобіжний захід: САП просить арешт

12:49, 21 лютого 2024
Прокуратури САП просять обрати Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 300 млн грн.
Ексдепутату Сергію Пашинському обирають запобіжний захід: САП просить арешт
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Ексдепутат та колишній в.о. голови Адміністрації президента Сергій Пашинський у середу, 21 лютого, прибув до Вищого антикорупційного суду, де йому оберуть запобіжний захід. 

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави у розмірі майже 300 млн грн. 

Раніше Пашинському оголосили підозру. Правоохоронці викрили злочинну організацію, через діяльність якої держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. 

Також ми писали, що ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи Пашинського.

А ще Антикорсуд заарештував бізнесмена Сергія Тищенка у справі екснардепа Пашинського.

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