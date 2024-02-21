Ексдепутату Сергію Пашинському обирають запобіжний захід: САП просить арешт

Прокуратури САП просять обрати Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 300 млн грн.

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Ексдепутат та колишній в.о. голови Адміністрації президента Сергій Пашинський у середу, 21 лютого, прибув до Вищого антикорупційного суду, де йому оберуть запобіжний захід.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави у розмірі майже 300 млн грн.

Раніше Пашинському оголосили підозру. Правоохоронці викрили злочинну організацію, через діяльність якої держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Також ми писали, що ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи Пашинського.

А ще Антикорсуд заарештував бізнесмена Сергія Тищенка у справі екснардепа Пашинського.

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