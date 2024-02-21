НБУ вніс зміни до порядку визначення критично важливих компаній для економіки

Національний банк України змінює правила визначення стратегічно важливих юридичних осіб.

Національний банк України вніс зміни до порядку визначення юридичних осіб, які є критично важливими для економіки та життєдіяльності населення у періоди мобілізації та воєнного стану. Оновлені правила спрямовані на бронювання військовозобов'язаних у важливих сферах, таких як страхування та супровід банківських систем.

Відповідно до нового порядку, постачальники послуг супроводу програмного забезпечення для системно важливих банків тепер можуть звертатися до Національного банку для визначення їх критичного значення. Національний банк в свою чергу розглядатиме ці звернення та прийматиме відповідні рішення.

Зміни також стосуються страховиків, які будуть визначатися як важливі для економіки лише у разі відповідності вимогам щодо прозорості структури власності, що визначається рішенням Національного банку.

Ці зміни спрямовані на забезпечення належного функціонування економіки та життєдіяльності населення в умовах загрози та надзвичайних ситуацій.

Національний банк України оновив процедуру визначення юридичних осіб, які мають стратегічне значення для стабільності економіки та життєвого функціонування населення під час кризових ситуацій, зокрема, під час мобілізації та воєнного стану.

Відповідно до оновленого порядку, який описаний в Положенні про визначення критично важливих юридичних осіб, банк враховуватиме ряд критеріїв, щоб визначити, які підприємства та організації є найважливішими в умовах кризи. Це також стосується страхових компаній та фірм, які надають технічну підтримку банківським системам.

Ці зміни спрямовані на те, щоб у разі потреби забезпечити безперебійність функціонування економіки та підтримку населення, зокрема, шляхом забезпечення військовозобов'язаних у ключових секторах. Нові правила дозволяють банку оперативно визначити та забезпечити необхідний захист важливих структур у випадку загрози для національної безпеки та економіки.

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