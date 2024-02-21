НБУ внес изменения в порядок определения критически важных компаний для экономики

Национальный банк Украины меняет правила определения стратегически важных юридических лиц.

Национальный банк Украины внес изменения в порядок определения юридических лиц, которые являются критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в периоды мобилизации и военного положения. Обновленные правила направлены на бронирование военнообязанных в важных сферах, таких как страхование и сопровождение банковских систем.

Согласно новому порядку, поставщики услуг сопровождения программного обеспечения для системно важных банков теперь могут обращаться в Национальный банк для определения их критического значения. Национальный банк в свою очередь будет рассматривать эти обращения и принимать соответствующие решения.

Изменения также касаются страховщиков, которые будут определяться как важные для экономики только в случае соответствия требованиям по прозрачности структуры собственности, что определяется решением Национального банка.

Эти изменения направлены на обеспечение надлежащего функционирования экономики и жизнедеятельности населения в условиях угрозы и чрезвычайных ситуаций.

Национальный банк Украины обновил процедуру определения юридических лиц, имеющих стратегическое значение для стабильности экономики и жизненного функционирования населения во время кризисных ситуаций, в частности, во время мобилизации и военного положения.

Согласно обновленному порядку, который описан в Положении об определении критически важных юридических лиц, банк будет учитывать ряд критериев, чтобы определить, какие предприятия и организации являются важнейшими в условиях кризиса. Это также касается страховых компаний и фирм, которые оказывают техническую поддержку банковским системам.

Эти изменения направлены на то, чтобы в случае необходимости обеспечить бесперебойность функционирования экономики и поддержку населения, в частности, путем обеспечения военнообязанных в ключевых секторах. Новые правила позволяют банку оперативно определить и обеспечить необходимую защиту важных структур в случае угрозы для национальной безопасности и экономики.

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