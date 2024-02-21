Нацбанк изменил условия покупки валюты для предотвращения ее оттока из Украины

С 21 февраля будут действовать новые условия покупки валюты бизнесом, направленные на сохранение устойчивости валютного рынка.

Национальный банк с 21 февраля вводит новые правила покупки валюты бизнесом. По словам НБУ, это необходимо, чтобы предотвратить непроизводительный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранения устойчивости валютного рынка.

Так, внесены изменения в постановление Правления Национального банка от 24 февраля 2022 года №18 «О работе банковской системы в период введения военного положения», по которым банк не имеет права покупать иностранную валюту по поручению клиента-резидента (кроме физического лица), имеющего :

1) средства в иностранных валютах, размещенных на текущих и вкладных (депозитных) счетах;

2) незавершенные соглашения по проведению валютных операций на условиях «своп» с банками, по которым совершена первая часть такой операции по продаже клиентом иностранной валюты банка.

Такой клиент-резидент выполняет обязательства в иностранной валюте за счет имеющихся у него средств в иностранной валюте.

Кроме того, клиент-резидент (кроме физического лица) с целью совершения сделки по покупке иностранной валюты обязан на дату покупки иностранной валюты предоставить банку информацию о:

1) общую сумму средств в иностранной валюте, размещенных на его текущих и вкладных (депозитных) счетах в банках (или их отсутствие);

2) проданную им иностранную валюту по первой части валютных операций на условиях «своп» (сумма, валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками;

3) наличие у клиента оснований применения исключений, предусмотренных в пунктах 1215, 1216 этого постановления.

Информация должна быть заверена подписью клиента (для юридического лица – подписью руководителя или уполномоченного им лица) и оттиском его печати (при наличии) или, если это предусмотрено договором банковского счета, – в электронном виде средствами информационно-телекоммуникационных систем (включая системы дистанционного обслуживания) .

Как отмечает НБУ, на сегодняшний день для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины. Также предприятиям доступны валютные операции на условиях «своп» по купле-продаже иностранной валюты, если первая часть сделки предусматривает покупку банком у клиента иностранной валюты.

Чтобы соответствующие операции не использовались для обхода действующих валютных ограничений НБУ уточняет условия покупки валюты предприятиями. Так, с 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым осуществлена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банка).

С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях «своп» (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

Во-вторых, уточнены особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям.

В настоящее время действует норма, согласно которой банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на текущий счет резидента в банке поступивших от нерезидента за товар денежных средств, если эти средства переводились из-за границы.

Для того чтобы стимулировать возврат в Украину валютной выручки за экспорт товаров, НБУ уточняет особенности осуществления валютного надзора банками. Начиная с 21 февраля, банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, что средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком.

Автор: Наталья Мамченко

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