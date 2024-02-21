Нацбанк змінив умови купівлі валюти для запобігання її відтоку з України

З 21 лютого будуть діяти нові умови купівлі валюти бізнесом, спрямовані на збереження стійкості валютного ринку.

Національний банк з 21 лютого запроваджує нові правила купівлі валюти бізнесом. За словами НБУ, це необхідно, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку.

Так, внесені зміни до постанови Правління Національного банку від 24 лютого 2022 року №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», за якими банк не має права купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), який має:

1) кошти в іноземних валютах, розміщених на поточних та вкладних (депозитних) рахунках;

2) незавершені угоди щодо проведення валютних операцій на умовах «своп» з банками, за якими здійснено першу частину такої операції з продажу клієнтом іноземної валюти банку.

Такий клієнт-резидент виконує зобов’язання в іноземній валюті за рахунок наявних у нього коштів в іноземній валюті.

Крім того, клієнт-резидент (крім фізичної особи) з метою здійснення операції з купівлі іноземної валюти зобов’язаний на дату купівлі іноземної валюти надати банку інформацію про:

1) загальну суму коштів в іноземній валюті, що розміщені на його поточних і вкладних (депозитних) рахунках у банках (або їх відсутність);

2) продану ним іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах «своп» (сума, валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками;

3) наявність у клієнта підстав для застосування виключень, передбачених у пунктах 1215, 1216 цієї постанови.

Інформація має бути засвідчена підписом клієнта (для юридичної особи – підписом керівника або уповноваженої ним особи) і відбитком його печатки (за наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, – в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (включаючи системи дистанційного обслуговування).

Як зазначає НБУ, на сьогодні для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України. Також підприємствам доступні валютні операції на умовах «своп» із купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти.

Щоб відповідні операції не використовувалися для обходу діючих валютних обмежень, НБУ уточнює умови купівлі валюти підприємствами. Так, з 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах «своп», за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичним особам потрібно буде надавати банку інформацію про продану ним іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах «своп» (валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками. Вона надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках.

По-друге, уточнено особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями.

Наразі діє норма, відповідно до якої банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону.

Для того, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки за експорт товарів, НБУ уточнює особливості здійснення валютного нагляду банками. Починаючи з 21 лютого, банки матимуть змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

Автор: Наталя Мамченко

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