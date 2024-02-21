В Украине рекордно возросло количество дел о мошенничестве

В прошлом году было открыто рекордное количество дел о мошенничестве – более 82,6 тыс.

В Украине в 2023 году было открыто 82,6 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество". Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году и самый высокий показатель за последние 11 лет, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опандатабот".

Последний рекорд в числе дел по этому уголовному производству установлен в 2013 году, когда было зарегистрировано 47 142 новых производств. После этого количество дел уменьшалось к моменту начала полномасштабного вторжения.

А в январе 2024 года был зафиксирован новый антирекорд — 8421 открытых производств. К сравнению, это в 1,4 раза больше правонарушений, чем в январе 2023 года.

В то же время дел по ст. 190, доходящих до суда, с начала великой войны стало меньше. Если в 2021 году их было 34%, то за последние два года — только 18%.

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