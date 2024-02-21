Защита от мошенников в строительстве: запустили авторегистрацию специального имущественного права в еще одном реестре

Автоматическа регистрация специальных имущественных прав в ЕГЭССС позволит обезопасить от совершения мошеннических действий и станет полезной для инвесторов строительства.

Как известно, в Реестре недвижимости введена автоматическая регистрация имущественных прав.

Позже Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило о запуске автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что этот шаг позволит в автоматическом режиме предоставлять электронные заявления Государственному реестру прав на недвижимое имущество, относительно первичной регистрации специальных имущественных прав на раздельный объект незавершенного строительства (дом) и его составные части – будущие объекты недвижимости (квартиры , паркоместа, другие помещения).

«Что в свою очередь позволит автоматической регистрации вещных прав и обременений на такие объекты без участия государственного регистратора.

Авторегистрация специальных имущественных прав позволит обезопасить от совершения мошеннических действий и станет полезной как для инвесторов строительства – будущих владельцев недвижимости, так и заказчиков строительства. Инвесторы смогут получить корректную информацию об объектах на портале ЕГЭССС, понять статус будущего объекта недвижимости и убедиться в добродетели застройщика. А заказчики строительства получат удобный сервис, быструю регистрацию объекта без бумаг и оптимизируют свои расходы на эти процедуры», - сказано в сообщении.

После внесения в ЕГЭСБ заявления о регистрации специальных имущественных прав заказчик сможет отслеживать статус регистрации объекта в карточке заявления в Государственном реестре прав.

Регистрация происходит в 4 шага:

- создание заявления;

- подписание заявления;

- регистрация заявления;

- получение результата государственной регистрации в Госреестре прав.

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