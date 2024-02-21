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  1. В Украине

В пяти регионах Украины разоблачены «схемы для уклонистов»: среди задержанных – военком

16:30, 21 февраля 2024
На Полтавщине разоблачили главу районного военкомата, который требовал взятки за бронирование от призыва.
В пяти регионах Украины разоблачены «схемы для уклонистов»: среди задержанных – военком
Источник фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли новые "схемы для уклонистов", среди которых выявлено даже военкома, который пытался получить взятку за выбывание от призыва. В общем, было заблокировано пять схем избежания мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в СБУ.

В разных регионах Украины проведены комплексные мероприятия, которые позволили задержать организаторов этих сделок. Выявленные лица предлагали различные услуги для избежания призыва, включая подделку документов и помощь в выезде за пределы страны

На Полтавщине разоблачили главу районного военкомата, который требовал взятки от руководителей местных предприятий. В Виннице задержаны должностные лица военно-врачебной комиссии, которые продавали фиктивные справки о здоровье. В Днепре адвокат вносил персональные данные уклонистов в списки благотворительных фондов, а на Закарпатье местные жители переправляли уклонистов в соседнюю страну ЕС, используя гидрокостюмы. На Львовщине были задержаны лица, предлагавшие выехать за границу как водители волонтерской организации.

Источник фото: СБУ

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