В пяти регионах Украины разоблачены «схемы для уклонистов»: среди задержанных – военком

На Полтавщине разоблачили главу районного военкомата, который требовал взятки за бронирование от призыва.

Источник фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли новые "схемы для уклонистов", среди которых выявлено даже военкома, который пытался получить взятку за выбывание от призыва. В общем, было заблокировано пять схем избежания мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в СБУ.

В разных регионах Украины проведены комплексные мероприятия, которые позволили задержать организаторов этих сделок. Выявленные лица предлагали различные услуги для избежания призыва, включая подделку документов и помощь в выезде за пределы страны

На Полтавщине разоблачили главу районного военкомата, который требовал взятки от руководителей местных предприятий. В Виннице задержаны должностные лица военно-врачебной комиссии, которые продавали фиктивные справки о здоровье. В Днепре адвокат вносил персональные данные уклонистов в списки благотворительных фондов, а на Закарпатье местные жители переправляли уклонистов в соседнюю страну ЕС, используя гидрокостюмы. На Львовщине были задержаны лица, предлагавшие выехать за границу как водители волонтерской организации.

Источник фото: СБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.