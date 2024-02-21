У п’яти регіонах України викрито «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – воєнком

На Полтавщині викрито очільника районного військкомату, який вимагав хабарі за бронювання від призову.

Джерело фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України розкрили нові «схеми для ухилянтів», серед яких виявлено навіть воєнкома, що намагався отримати хабар за вибування від призову. Загалом, було заблоковано п'ять схем уникнення мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомили в СБУ.

У різних регіонах України проведено комплексні заходи, які дозволили затримати організаторів цих оборудок. Виявлені особи пропонували різні послуги для уникнення призову, включаючи підробку документів та допомогу у виїзді за межі країни

На Полтавщині викрито очільника районного військкомату, який вимагав хабарі від керівників місцевих підприємств. У Вінниці затримані посадовці військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки про здоров'я. У Дніпрі адвокат вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів, а на Закарпатті місцеві жителі переправляли ухилянтів до сусідньої країни ЄС, використовуючи гідрокостюми. На Львівщині були затримані особи, що пропонували виїхати за кордон як водії волонтерської організації.

Джерело фото: СБУ

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