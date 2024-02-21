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Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Перевищення швидкості фіксуватимуть за новими правилами, а водіїв каратимуть за те, що не міняють шини, – проект змін до КУпАП

Відповідальність для водіїв наставатиме за проїзд із перевищенням середньої швидкості руху авто, яка буде визначатися шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений на проїзд визначеної ділянки дороги.

Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Суддя з Луганщини не з’явилась у новий суд, її місце перебування невідоме

Вища рада правосуддя вважає, що суддя свідомо не з’явилася на новому місці роботи.

Денис Малюська відповів на критику законопроекту про перезавантаження БЕБ та пояснив, чому переатестація співробітників БЕБ відбудеться після війни

«Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації БЕБ вже зараз, аргументи «проти» переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась», - зазначив Денис Малюська щодо законопроекту 10439.

  1. В Україні

У п’яти регіонах України викрито «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – воєнком

16:30, 21 лютого 2024
На Полтавщині викрито очільника районного військкомату, який вимагав хабарі за бронювання від призову.
У п’яти регіонах України викрито «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – воєнком
Джерело фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України розкрили нові «схеми для ухилянтів», серед яких виявлено навіть воєнкома, що намагався отримати хабар за вибування від призову. Загалом, було заблоковано п'ять схем уникнення мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомили в СБУ.

У різних регіонах України проведено комплексні заходи, які дозволили затримати організаторів цих оборудок. Виявлені особи пропонували різні послуги для уникнення призову, включаючи підробку документів та допомогу у виїзді за межі країни

На Полтавщині викрито очільника районного військкомату, який вимагав хабарі від керівників місцевих підприємств. У Вінниці затримані посадовці військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки про здоров'я. У Дніпрі адвокат вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів, а на Закарпатті місцеві жителі переправляли ухилянтів до сусідньої країни ЄС, використовуючи гідрокостюми. На Львівщині були затримані особи, що пропонували виїхати за кордон як водії волонтерської організації.

Джерело фото: СБУ

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