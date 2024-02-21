Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ми працюємо над Електронним кабінетом військовозобов’язаного, а в Армії+ не буде повісток, - Міноборони

Разом з Мінцифри триває робота над створенням Електронного кабінету військовозобов’язаного.

У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, за яким представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ.

Допуск кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів відбудеться 4 березня

ВККС буде працювати у складі одразу п’яти колегій.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки – Комітет обрав для схвалення варіант Кабміну

Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду обов’язково необхідно провести у 2024 році – ВАКС

У 2024 році закінчується строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів.

  1. Відео
  2. / В Україні

У Мукачеві роми побили спідвробітника ТЦК: відео

12:40, 21 лютого 2024
Поліція вважає конфлікт побутовим та заявляє, що жодної заяви не надходило.
У Мукачеві роми побили спідвробітника ТЦК: відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мукачеві Закарпатської області роми напали на працівника ТЦК. В поліції спростували випадок, зазначивши, що інцидент не мав ніякого відношення до ромської спільноти.

Раніше журналіст Віталій Глагола в соціальних мережах поширив відеоролик, на якому зафіксовано напад на чоловіка у військовій формі, вказавши, що жертва можливо є співробітником ТЦК, а нападники - представники ромської громади.

Проте речниця поліції Закарпаття Ганна Дан зазначила, що заяв про подібний інцидент від жодної сторони не надходило. Поліція розглядає подію як побутовий конфлікт і зараз проводить розслідування, щоб з'ясувати всі обставини та встановити правову кваліфікацію події.

Правоохоронці також підкреслили, що чоловік, якого атакували, є дійсно військовослужбовцем, але конфлікт не має жодного зв'язку з його службовою діяльністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова