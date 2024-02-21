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В Мукачево ромы избили сотрудника ТЦК: видео

12:40, 21 февраля 2024
Полиция считает конфликт бытовым и заявляет, что ни одного заявления не поступало.
В Мукачево ромы избили сотрудника ТЦК: видео
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В Мукачево Закарпатской области ромы напали на работника ТЦК. В полиции опровергли случай, отметив, что инцидент не имел никакого отношения к ромской общине.

Ранее журналист Виталий Глагола в социальных сетях распространил видеоролик, на котором зафиксировано нападение на мужчину в военной форме, указав, что жертва возможно является сотрудником ТЦК, а нападавшие - представители ромской общины.

Однако пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан отметила, что заявлений о подобном инциденте ни от одной стороны не поступало. Полиция рассматривает произошедшее как бытовой конфликт и сейчас проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и установить правовую квалификацию события.

Правоохранители также подчеркнули, что мужчина, которого атаковали, действительно является военнослужащим, но конфликт не имеет никакой связи с его служебной деятельностью.

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