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Апелляционное обжалование: как составить апелляционную жалобу и какие сроки подачи

15:52, 21 февраля 2024
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Закарпатский апелляционный суд напоминает нюансы подачи апелляционной жалобы.

Що таке апеляційна скарга?

Апеляційна скарга – це різновид процесуального документу, що має вигляд спеціальної заяви, за яким одна зі сторін судової справи (чи зацікавлена особа) оскаржує ухвалу суду першої інстанції в апеляційному суді.

Апеляційну скаргу можна подати на: ухвали суду першої інстанції; ухвали слідчих суддів; вироки або ухвали щодо застосування (відмову у застосуванні) заходів виховного чи медичного характеру.

Для чого потрібна апеляційна скарга?

Юридичні та фізичні особи подають апеляційну скаргу з метою оскарження ухвал судів першої інстанції, якщо вважають, що їхні права були порушені та не поновлені даним судом.

Як скласти апеляційну скаргу?

Апеляційна скарга подається в письмовій формі.

Реквізити апеляційної скарги:

1) найменування суду апеляційної інстанції;

2) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив;

4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;

5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів;

6) перелік матеріалів, які додаються;

7) документ, що підтверджує повноваження захисника, представника потерпілого (якщо апеляційна скарга подається такою особою);

8) копії апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга (цей обов’язок не поширюється на обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом або тримається під вартою).

Які терміни подачі апеляційної скарги?

В цивільному судочинстві:

  • Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції може бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення.
  • Скаргу на ухвалу суду першої інстанції потрібно подати протягом 15 днів з дня її проголошення.

В кримінальному судочинстві:

  • На вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції, якщо інше не передбачено КПК України, - протягом 15 діб з моменту їх проголошення.
  • Засудженим, які перебувають під вартою, - протягом 15 діб з моменту вручення копії вироку через суд, що постановив вирок, ухвалу чи постанову.
  • На ухвалу чи постанову судді про відмову у застосуванні заходів безпеки або про їх скасування, про обрання запобіжного заходу, про продовження строків тримання під вартою, про відмову у проведенні обшуку та про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу – апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду протягом 3 діб з дня їх винесення.
  • На постанову судді про відмову в порушенні кримінальної справи, про закриття справи та про порушення кримінальної справи - подається протягом 7 діб з дня їх винесення.

Як подати апеляційну скаргу?

Скаргу апеляційному суду подають через суд першої інстанції, який ухвалив рішення, яке оскаржується. Місцевий суд, на наступний день після закінчення строку для подання апеляційної скарги, надсилає її разом зі справою до апеляційного суду.

Що робити, якщо пропустив строк подання апеляційної скарги?

Одночасно із апеляційною скаргою потрібно подати заяву із клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, в якій обґрунтувати поважність причин пропущення строку та навести відповідні докази.

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