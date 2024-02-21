Захист від шахраїв у будівництві: запустили автореєстрацію спеціального майнового права у ще одному реєстрі

Автоматична реєстрація спеціальних майнових прав в ЄДЕССБ дозволить убезпечити від вчинення шахрайських дій та стане корисною як для інвесторів будівництва.

Як відомо, у Реєстрі нерухомості запроваджено автоматичну реєстрацію майнових прав.

Згодом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про запуск автоматичної первинної реєстрації спеціальних майнових прав в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що цей крок дозволить в автоматичному режимі надавати електронні заяви Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо первинної реєстрації спеціальних майнових прав на подільний об’єкт незавершеного будівництва (будинок) та його складові частини – майбутні об’єкти нерухомості (квартири, паркомісця, інші приміщення).

«Що в свою чергу дасть можливість автоматичної реєстрації речових прав та обтяжень на такі об’єкти без участі державного реєстратора.

Автореєстрація спеціальних майнових прав дозволить убезпечити від вчинення шахрайських дій та стане корисною як для інвесторів будівництва – майбутніх власників нерухомості, так і для замовників будівництва. Інвестори матимуть змогу отримати коректну інформацію про об'єкти на порталі ЄДЕССБ, зрозуміти статус майбутнього об'єкту нерухомості та впевнитися у доброчесності забудовника. А замовники будівництва отримають зручний сервіс, швидку реєстрацію об’єкта «без паперів» та оптимізують свої витрати на ці процедури», - сказано у повідомленні.

Після внесення в ЄДЕССБ заяви про реєстрацію спеціальних майнових прав замовник зможе відслідковувати статус реєстрації об'єкта у картці заяви в Державному реєстрі речових прав.

Реєстрація відбувається в 4 кроки:

- створення заяви;

- підписання заяви;

- реєстрація заяви;

- отримання результату державної реєстрації в Держреєстрі речових прав.

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