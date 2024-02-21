Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Малюська відповів на критику законопроекту про перезавантаження БЕБ та пояснив, чому переатестація співробітників БЕБ відбудеться після війни

«Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації БЕБ вже зараз, аргументи «проти» переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась», - зазначив Денис Малюська щодо законопроекту 10439.

Адвокати Хантера Байдена стверджують, що спецпрокурор по його справі призначений незаконно

Адвокати сина Президента США Хантера Байдена стверджують, що звинувачення проти нього «є результатом політичного тиску».

Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

Проблеми громадян зі станом здоров’я мають бути ретельно досліджені медичними спеціалістами ВЛК .

Верховний суд Алабами визнав заморожені ембріони «дітьми» відповідно до законодавства штату

Критики заявили, що це рішення може мати кардинальні наслідки для лікування безпліддя в штаті.

Нацбанк змінив умови купівлі валюти для запобігання її відтоку з України

З 21 лютого будуть діяти нові умови купівлі валюти бізнесом, спрямовані на збереження стійкості валютного ринку.

  1. В Україні

Захист від шахраїв у будівництві: запустили автореєстрацію спеціального майнового права у ще одному реєстрі

12:41, 21 лютого 2024
Автоматична реєстрація спеціальних майнових прав в ЄДЕССБ дозволить убезпечити від вчинення шахрайських дій та стане корисною як для інвесторів будівництва.
Захист від шахраїв у будівництві: запустили автореєстрацію спеціального майнового права у ще одному реєстрі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, у Реєстрі нерухомості запроваджено автоматичну реєстрацію майнових прав.

Згодом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про запуск автоматичної первинної реєстрації спеціальних майнових прав в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що цей крок дозволить в автоматичному режимі надавати електронні заяви Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо первинної реєстрації спеціальних майнових прав на подільний об’єкт незавершеного будівництва (будинок) та його складові частини – майбутні об’єкти нерухомості (квартири, паркомісця, інші приміщення). 

«Що в свою чергу дасть можливість автоматичної реєстрації речових прав та обтяжень на такі об’єкти без участі державного реєстратора.

Автореєстрація спеціальних майнових прав дозволить убезпечити від вчинення шахрайських дій та стане корисною як для інвесторів будівництва – майбутніх власників нерухомості, так і для замовників будівництва. Інвестори матимуть змогу отримати коректну інформацію про об'єкти на порталі ЄДЕССБ, зрозуміти статус майбутнього об'єкту нерухомості та впевнитися у доброчесності забудовника. А замовники будівництва отримають зручний сервіс, швидку реєстрацію об’єкта «без паперів» та оптимізують свої витрати на ці процедури», - сказано у повідомленні.

Після внесення в ЄДЕССБ заяви про реєстрацію спеціальних майнових прав замовник зможе відслідковувати статус реєстрації об'єкта у картці заяви в Державному реєстрі речових прав.

Реєстрація відбувається в 4 кроки:

- створення заяви;

- підписання заяви;

- реєстрація заяви;

- отримання результату державної реєстрації в Держреєстрі речових прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду