В Україні рекордно зросла кількість справ про шахрайство

Минулого року було відкрито рекордну кількість справ про шахрайство – понад 82,6 тис.

В Україні у 2023 році було відкрито 82,6 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство". Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році та найвищий показник за останніх 11 років, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опандатабот".

Останній рекорд у числі справ за цим кримінальним провадженням встановлено у 2013 році, коли було зареєстровано 47 142 нових проваджень. Після цього кількість справ зменшувалась до моменту початку повномасштабного вторгнення.

А у січні 2024 року було зафіксовано новий антирекорд — 8 421 відкритих проваджень. До порівняння, це в 1,4 раза більше правопорушень, ніж у січні 2023 року.

Натомість справ за ст. 190, які доходять до суду, від початку великої війни поменшало. Якщо у 2021 році їх було 34%, то протягом двох останніх років — лише 18%.

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