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Денис Малюська відповів на критику законопроекту про перезавантаження БЕБ та пояснив, чому переатестація співробітників БЕБ відбудеться після війни

«Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації БЕБ вже зараз, аргументи «проти» переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась», - зазначив Денис Малюська щодо законопроекту 10439.

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  1. В Україні

В Україні рекордно зросла кількість справ про шахрайство

12:44, 21 лютого 2024
Минулого року було відкрито рекордну кількість справ про шахрайство – понад 82,6 тис.
В Україні рекордно зросла кількість справ про шахрайство
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В Україні у 2023 році було відкрито 82,6 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство". Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році та найвищий показник за останніх 11 років, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опандатабот".

Останній рекорд у числі справ за цим кримінальним провадженням встановлено у 2013 році, коли було зареєстровано 47 142 нових проваджень. Після цього кількість справ зменшувалась до моменту початку повномасштабного вторгнення.

А у січні 2024 року було зафіксовано новий антирекорд — 8 421 відкритих проваджень. До порівняння, це в 1,4 раза більше правопорушень, ніж у січні 2023 року.

Натомість справ за ст. 190, які доходять до суду, від початку великої війни поменшало. Якщо у 2021 році їх було 34%, то протягом двох останніх років — лише 18%.

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