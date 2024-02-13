Антикорсуд заарештував бізнесмена Тищенка у справі екснардепа Пашинського

Сергій Тищенко перебуватиме під вартою до 11 квітня з альтернативою понад 360 млн грн застави.

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У вівторок, 13 лютого, Вищий антикорупційний суд узяв під варту бізнесмена Сергія Тищенка до 11 квітня з альтернативою застави, передає «Слово і діло».

НАБУ і САП підозрюють його у співорганізації разом з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським у заволодінні нафтопродуктами олігарха Сергія Курченка.

«Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Сергія Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 11 квітня 2024 року включно. Взяти підозрюваного під варту в залі суду», – оголосила суддя.

Також Тищенку визначили альтернативний запобіжний захід у вигляді 363 млн грн застави. У разі внесення коштів він вийде з-під варти під низку обов'язків.

Раніше НАБУ та СБУ повідомили про вручення підозри колишньому виконуючому повноваження Глави АП Сергію Пашинському.

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