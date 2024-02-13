Антикорсуд арестовал бизнесмена Тищенко по делу экс-нардепа Пашинского

Сергей Тищенко будет находиться под стражей до 11 апреля с альтернативой более 360 млн грн залога.

Во вторник, 13 февраля, Высший антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Сергея Тищенко до 11 апреля с альтернативой залога, передает «Слово и дело».

НАБУ и САП подозревают его в соорганизации вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским в завладении нефтепродуктами олигарха Сергея Курченко.

«Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Сергею Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 11 апреля 2024 года включительно. Взять подозреваемого под стражу в зале суда», – объявила судья.

Одновременно Тищенко определили альтернативную меру пресечения в виде 363 млн грн залога. В случае внесения средств он выйдет из-под стражи под ряд обязанностей.

Напомним, ранее НАБУ и СБУ сообщили о вручении подозрения бывшему исполняющему полномочия Главы АП Сергею Пашинскому.

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