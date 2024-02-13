Слежка за журналистами Bihus: ОГП сообщил о начале еще одного расследования

В ОГП сообщили, что в ходе досудебного расследования были установлены факты, свидетельствующие о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Офис Генпрокурора сообщил, что по факту незаконного сбора информации относительно представителей редакции Bihus.Info начато еще одно расследование – препятствование профессиональной деятельности журналистов. Об этом говорится на официальном сайте ОГП.

«В ходе досудебного расследования были установлены факты, свидетельствующие о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. На территории этнографического комплекса производился незаконный сбор информации о журналистах редакции Bihus.Info. Данные могли быть использованы для дальнейшего воздействия на них», – говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что в связи с этим в ЕРДР внесены сведения и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 171 УК Украины – влияние в любой форме на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения.

В настоящее время осуществляются процессуальные и следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что ГБР проведет досудебное расследование по делу о слежке за журналистами Bihus.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о тайной слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info.

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