МВФ сообщил о начале работы Фонда развития потенциала Украины, — какие реформы на повестке дня

Рабочий план Фонда, одобренный Управляющим комитетом, сосредотачивается на экономических и финансовых реформах власти.

13 февраля МВФ сообщили о начале работы Фонда развития потенциала Украины (UCDF). Это трастовый фонд, которым руководит и администрирует МВФ, был официально запущен на первом состоявшемся в Киеве заседании Руководящего комитета. UCDF предоставит значительные ресурсы для расширения технической помощи и обучения в поддержку амбициозной программы экономических реформ украинского правительства.

Рабочий план UCDF, одобренный Управляющим комитетом, сосредотачивается на ключевых сферах повестки дня экономических и финансовых реформ власти, согласованных с реформами в рамках Программы расширенного финансирования Украины, поддерживаемой Механизмом расширенного финансирования.

К ним относятся: фискальные реформы (включая мобилизацию доходов, управление государственными финансами и политику расходов); денежно-кредитная политика; политика финансового сектора; укрепление финансовой добродетели и борьба с коррупцией; усиление сбора и распространения данных; а также обучение с учетом потребностей страны и техническая помощь по макроэкономическим рамкам.

«Этот первоначальный рабочий план составляет 27,5 миллиона долларов США, ожидается, что цель в 65 миллионов долларов США будет достигнута. Текущие ресурсы в размере 16,5 млн. долларов США предоставляют следующие партнеры по развитию: Нидерланды, Словакия, Латвия, Япония и Литва. Эти ресурсы помогут покрывать операции МВФ по развитию потенциала в течение пятилетнего периода (2024–2028)», - отметили в МВФ.

Во встрече приняли участие Глава Национального банка Украины Андрей Пышный, Министр финансов Сергей Марченко, представители ряда партнеров по развитию, а также сотрудники МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.