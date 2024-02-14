МВФ повідомило про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України, — які реформи на порядку денному

Робочий план Фонду, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на економічних і фінансових реформах влади.

13 лютого у МВФ повідомили про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України (UCDF). Це трастовий фонд, яким керує та адмініструє МВФ, був офіційно запущений на першому засіданні Керівного комітету, що відбулося в Києві. UCDF надасть значні ресурси для розширення технічної допомоги та навчання на підтримку амбітної програми економічних реформ українського уряду.

Робочий план UCDF, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на ключових сферах порядку денного економічних і фінансових реформ влади, які узгоджені з реформами в рамках Програми розширеного фінансування України, що підтримується Механізмом розширеного фінансування.

До них належать: фіскальні реформи (включаючи мобілізацію доходів, управління державними фінансами та політику видатків); грошово-кредитна політика; політика фінансового сектора; зміцнення фінансової доброчесності та боротьба з корупцією; посилення збирання та розповсюдження даних; а також навчання з урахуванням потреб країни та технічна допомога щодо макроекономічних рамок.

«Цей початковий робочий план становить 27,5 мільйонів доларів США, очікується, що ціль у 65 мільйонів доларів США буде досягнута. Поточні ресурси в розмірі 16,5 млн доларів США надають наступні партнери з розвитку: Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Ці ресурси допоможуть покривати операції МВФ з розвитку потенціалу протягом п’ятирічного періоду (2024-2028)», - зазначили у МВФ.

У зустрічі взяли участь Голова Національного банку України Андрій Пишний, Міністр фінансів Сергій Марченко, представники низки партнерів з розвитку, а також співробітники МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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