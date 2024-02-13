Кабмін погодив об’єднання кількох вишів у Києві, Харкові та Львові

Уряд ухвалив рішення щодо реорганізації навчальних закладів.

У вівторок, 13 січня, Кабмін об’єднав дві наукові установи та один навчальний заклад із провідними вишами країни у Харкові, Києві та Львові. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook.

Розпорядженням уряду було вирішено:

Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха приєднати до Львівського національного університету імені Івана Франка;

Науково-дослідний інститут українознавства приєднати до КНУ імені Тараса Шевченка;

Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна;

«Ці рішення є продовженням курсу на посилення університетської науки. Тепер ці наукові установи зможуть об’єднати зусилля та ресурси із ЗВО для розвитку наукових досліджень та інноваційних проєктів. Таке об’єднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу», - заявив Лісовий.

За його словами, рішення про приєднання обумовлені тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією.

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