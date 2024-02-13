Кабмин согласовал объединение нескольких вузов в Киеве, Харькове и Львове

Правительство приняло решение о реорганизации учебных заведений.

Во вторник, 13 февраля, Кабмин объединил два научных учреждения и одно учебное заведение с ведущими вузами страны в Харькове, Киеве и Львове. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой на своей странице в Facebook.

Распоряжением Кабмина было решено:

Институт физической оптики имени А. Г. Влоха присоединить к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;

Научно-исследовательский институт украиноведения присоединить к КНУ имени Тараса Шевченко;

Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина;

«Эти решения являются продолжением курса на усиление университетской науки. Теперь эти научные учреждения смогут объединить усилия и ресурсы с ЗВО для развития научных исследований и инновационных проектов. Такое объединение даст возможность институтам получить больше ресурсов для развития научного потенциала», - заявил Лисовой.

По его словам, решения о присоединении обусловлены тем, что непосредственное управление научными учреждениями является несвойственной для МОН функцией.

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