Польские фермеры анонсировали полную блокаду всех пунктов пропуска с Украиной

20 февраля поляки планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

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Независимый самоуправляющийся профсоюзный союз индивидуальных фермеров «Солидарность» сообщил, что 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, передает RMF FM.

Кроме того, планируют заблокировать также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

«Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам», – говорится в коммюнике профсоюза.

Ранее сообщалось, что Польша планирует ввести проверки украинского зерна на границе.

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