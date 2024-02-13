Польські фермери анонсували повну блокаду усіх пунктів пропуску з Україною

20 лютого поляки планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Фото: Getty Images

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Незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів «Солідарність» повідомив, що 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, передає RMF FM.

Крім того, планують заблокувати також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

«Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів», – сказано в комюніке профспілки.

Раніше ми писали, що Польща планує ввести перевірки українського зерна на кордоні.

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