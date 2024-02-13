Війна переходить у нову стадію, – Олександр Сирський

Олександр Сирський заявив, що ЗСУ перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що бойові дії в рамках війни росії проти України переходять у нову стадію. Про це він сказав в інтерв'ю ZDF.

За його словами, основна цінність для України - це життя військових, в особливості тих, які виконують бойові завдання. Сирський підкреслив, що Україна не може собі дозволити діяти аналогічно рф і не цінувати життя українців.

«Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони», - сказав він.

Сирський додав, що ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах та самого прогресу збройної боротьби.

«Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.