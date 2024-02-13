Зеленський призначив уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій

Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України став Євген Мойсюк.

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У вівторок, 13 лютого, Володимир Зеленський підписав указ №79/2024 про призначення Євгена Мойсюка Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Відповідний документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Призначити МОЙСЮКА Євгена Георгійовича Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України», - йдеться у тексті указу.

Біографія:

З 2000 р. по 2004 р. — службу проходив на посадах від командира парашутно-десантного взводу до командир парашутно-десантної роти 25 повітряно-десантної бригади;

З 2004 р. по 2005 р. — командир механізованого взводу механізованої роти 73 окремого механізованого батальйону ( на БТР та БРДМ ) 7 окремої механізованої бригади (республіка Ірак)

З 2005 р. по 2008 р. — проходив службу на посадах командира парашутно-десантної роти та заступника командира парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітряно-десантної бригади 6 армійського корпусу;

З 2008 р. по 2009 р. — начальник оперативного відділення (S-3) штабу Національного контингенту Українського миротворчого контингенту (Косово);

З 2009 р. по 2011 р. — навчався у Національній академії оборони України та Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського;

З 2011 р. по 2014 р. — командир парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітряно-десантної бригади;

З 2014 р. по 2018 р. — командир 81 окремої аеромобільної бригади;

З 2018 р. по 2019 р. — перший заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗС України;

З 2019 р. по 2021 р. — командувач Десантно-штурмових військ ЗС України;

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