Палата представників США підтримає пакет з допомогою Україні, — лідер демократів у Сенаті Чак Шумер

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер зазначив, що якщо законопроект винесуть на голосування, його підтримають як республіканці, так і демократи Палати представників.

Як відомо, Сенат США проголосував за законопроект, який включає $60 млрд допомоги Україні. Тепер законопроект відправляється до Палати представників.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Палата представників Сполучених Штатів Америки, ймовірно, підтримає законопроект, передає The Guardian.

Він зазначив, що якщо законопроект винесуть на голосування, його підтримають як республіканці, так і демократи Палати представників.

Шумер також закликав нижню палату Конгресу вчинити правильно та провести голосування за законопроект.

Додамо, Джо Байден закликав Палату представників негайно схвалити законопроект з допомогою Україні.

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