Палата представителей США поддержит пакет с помощью Украине, — лидер демократов в Сенате Чак Шумер

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер отметил, что если законопроект вынесут на голосование, то его поддержат как республиканцы, так и демократы Палаты представителей.

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Как известно, Сенат США проголосовал за законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Палата представителей Соединенных Штатов Америки, вероятно, поддержит законопроект, который предусматривает новое финансирование помощи Украине, передает The Guardian.

Он отметил, что если законопроект вынесут на голосование, то его поддержат как республиканцы, так и демократы Палаты представителей.

Шумер также призвал нижнюю палату Конгресса поступить правильно и провести голосование за законопроект.

Добавим, Джо Байден призвал Палату представителей немедленно одобрить законопроект с помощью Украине.

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