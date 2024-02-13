Зеленский назначил уполномоченного Президента по реализации международных гарантий безопасности

Специальным уполномоченным Президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины стал Евгений Мойсюк.

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Во вторник, 13 февраля, Владимир Зеленский подписал указ №79/2024 о назначении Евгения Мойсюка Специальным уполномоченным Президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины. Соответствующий документ появился на официальном сайте Главы государства.

«Назначить МОЙСЮКА Евгения Георгиевича Специальным уполномоченным Президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины», - говорится в тексте указа.

Биография:

С 2000 г. по 2004 г. – службу проходил в должностях от командира парашютно-десантного взвода до командира парашютно-десантной роты 25 воздушно-десантной бригады;

С 2004 г. по 2005 г. – командир механизированного взвода механизированной роты 73 отдельного механизированного батальона (на БТР и БРДМ ) 7 отдельной механизированной бригады (республика Ирак)

С 2005 г. по 2008 г. – проходил службу на должностях командира парашютно-десантной роты и заместителя командира парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады 6 армейского корпуса;

С 2008 г. по 2009 г. – начальник оперативного отделения (S-3) штаба Национального контингента Украинского миротворческого контингента (Косово);

С 2009 г. по 2011 г. – учился в Национальной академии обороны Украины и Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского;

С 2011 г. по 2014 г. – командир парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады;

С 2014 г. по 2018 г. – командир 81 отдельной аэромобильной бригады;

С 2018 г. по 2019 г. – первый заместитель командующего Десантно-штурмовым войском ВС Украины;

С 2019 г. по 2021 г. – командующий Десантно-штурмовым войском ВС Украины;

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