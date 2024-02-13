Стеження за журналістами Bihus: ОГП повідомив про початок ще одного розслідування

В ОГП повідомили, що у ході досудового розслідування були встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Офіс Генпрокурора повідомив, що за фактом незаконного збору інформації щодо представників редакції Bihus.Info розпочато ще одне розслідування – щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів. Про це йдеться на офіційному сайті ОГП.

«В ході досудового розслідування були встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них», - сказано у повідомленні.

У ОГП додали, що у зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 171 КК України – вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища.

Наразі здійснюються процесуальні та слідчі дії, направлені на встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

Раніше ми писали, що ДБР проведе досудове розслідування у справі про стеження за журналістами Bihus.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про таємне стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info.

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