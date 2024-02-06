ДБР проведе досудове розслідування у справі про стеження за журналістами Bihus

Офіс Генпрокурора доручив Державному бюро розслідувань розслідувати справу з прослуховуванням журналістів Bihus.

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Офіс Генерального прокурора повідомив, що доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістів Bihus.infо щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області. Про це йдеться у пресслужбі ОГП.

«Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про таємне стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info. За його словами, він особисто запросив голову СБУ Василя Малюка для ретельного розслідування ситуації.

Крім того, керівництво Служби безпеки України прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності після розслідування Bihus.Info про незаконне стеження за журналістами.

Разом з тим, голову СБУ Малюка викликали в Раду задля доповіді щодо прослуховування Bihus.

Додамо, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що прокуратура теж має відреагувати щодо цієї справи.

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