Скандал зі стеженням за журналістами: в СБУ прийняли кадрові рішення

У СБУ також заявили, що окремі співробітники Bihus.Info були клієнтами дилерів, які розповсюджували наркотики.

Керівництво Служби безпеки України прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності після розслідування Bihus.Info про незаконне стеження за журналістами. Про це повідомляє СБУ.

«Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи», — йдеться у повідомленні.

Як ми повідомляли у середу, 31 січня, Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. У Службі безпеки прокоментували це рішення.

«За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Bihus.Info». Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», — зазначили в Службі.

СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

«Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу», — додали у відомстві.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про таємне стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info. За його словами, він особисто запросив голову СБУ Василя Малюка для ретельного розслідування ситуації.

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