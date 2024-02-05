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Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

Скандал с наблюдением за журналистами: в СБУ приняли кадровые решения

21:53, 5 февраля 2024
В СБУ также заявили, что отдельные сотрудники Bihus.Info являлись клиентами дилеров, распространявших наркотики.
Скандал с наблюдением за журналистами: в СБУ приняли кадровые решения
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Руководство Службы безопасности Украины приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности после расследования Bihus.Info о незаконной слежке за журналистами. Об этом сообщает СБУ.

«Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы», — говорится в сообщении.

«По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, по которым наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники «Bihus.Info». В частности, один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — отметили в Службе.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

«Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень в любую из редакций и СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу», — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о тайной слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info. По его словам, он лично пригласил главу СБУ Василия Малюка для тщательного расследования ситуации.

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