Скандал с наблюдением за журналистами: в СБУ приняли кадровые решения

В СБУ также заявили, что отдельные сотрудники Bihus.Info являлись клиентами дилеров, распространявших наркотики.

Руководство Службы безопасности Украины приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности после расследования Bihus.Info о незаконной слежке за журналистами. Об этом сообщает СБУ.

«Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы», — говорится в сообщении.

«По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, по которым наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники «Bihus.Info». В частности, один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — отметили в Службе.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

«Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень в любую из редакций и СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу», — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о тайной слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info. По его словам, он лично пригласил главу СБУ Василия Малюка для тщательного расследования ситуации.

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