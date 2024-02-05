Великобритания сможет защититься в случае нападения рф, — премьер-министр Риши Сунак

Сунак заверил: для этого у министерства обороны есть средства.

Великобритания сможет себя защитить, если рф начнет военную агрессию. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак в интервью ведущему Sky News Пирсу Моргану.

Сунак заверил: для этого у министерства обороны есть средства.

«Одна из моих первоочередных задач – обеспечить безопасность каждого. И, к сожалению, вы знаете, мир становится все менее безопасным. И мы видим это на примере ситуации в рф и Украине. Но совсем недавно мы наблюдали это и в Красном море», – отметил он.

Сунак также подчеркнул, занимая должность министра финансов, он увеличил финансирование минобороны до наибольшего уровня со времен холодной войны. Решать, как распределить эти средства для лучшей защиты должна армия.

«В общем, считаю ли я, что мы хорошо защищены, что у нас хорошо вложенные средства (в оборону, – ред.)? Да. Мы являемся вторым крупнейшим поставщиком оборонной продукции в НАТО… Как вы можете видеть, что мы сделали в Украине, мы будем отстаивать то, во что мы верим. Мы не позволим агрессии остаться бесконтрольной и безнаказанной», – заметил премьер-министр.

Ранее мы писали, что депутаты парламента Великобритании заявили, что вооруженные силы страны не готовы к войне высокой интенсивности в период обострения глобальной нестабильности.

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