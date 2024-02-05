Украине нужна свежая энергия, — Зеленский прокомментировал отставку министра ветеранов Лапутиной

Президент приступил к перезагрузке руководящего аппарата.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал отставку министра ветеранов Юлии Лапутиной.

По словам Зеленского, «Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере».

Таким образом, Президент начал перезагрузку руководящего аппарата, о котором ранее говорил в интервью.

«Сегодня с утра мы обсудили с Премьер-министром Денисом Шмыгалем усиление политики героев – политики ветеранов. Шаги, которые решат существующие проблемы в этой сфере и придадут уверенность нашим людям. Шаги перезагрузки. И не только в этом направлении. При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно. Украина победит», – отметил глава государства.

Ранее мы писали, что министр по делам ветеранов Юлия Лапутина написала заявление на увольнение.

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