Україні потрібна свіжа енергія, — Зеленський прокоментував відставку міністерки ветеранів Лапутіної

Президент розпочав перезавантаження керівного апарату.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував відставку міністерки ветеранів Юлії Лапутіної.

За словами Зеленського, «Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері».

Таким чином Президент розпочав перезавантаження керівного апарату, про яке раніше казав у інтерв'ю.

«Сьогодні зранку ми обговорили з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які вирішать наявні проблеми в цій сфері та додадуть впевненості нашим людям. Кроки перезавантаження. І не тільки в цьому напрямі. За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе», — зазначив глава держави.

Раніше ми писали, що міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву на звільнення.

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