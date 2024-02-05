Велика Британія зможе захиститися в разі нападу рф, — прем’єр-міністр Ріші Сунак

Сунак запевнив: для цього міністерство оборони має кошти.

Велика Британія зможе себе захистити, якщо росія почне військову агресію. Про це заявив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у інтерв’ю ведучому Sky News Пірсу Моргану.

Сунак запевнив: для цього міністерство оборони має кошти.

«Одне з моїх першочергових завдань – забезпечити безпеку кожного. І, на жаль, ви знаєте, світ стає все менш безпечним. І ми бачимо це на прикладі ситуації в росії та Україні. Але зовсім недавно ми спостерігали це і в Червоному морі», – зазначив він.

Сунак також підкреслив, обіймаючи посаду міністра фінансів, він збільшив фінансування міноборони до найбільшого рівня з часів холодної війни. Вирішувати, як розподілити ці кошти для найкращого захисту повинна армія.

«Але загалом, чи вважаю я, що ми добре захищені, що в нас добре вкладені кошти (в оборону, – ред.)? Так. Ми є другим найбільшим постачальником оборонної продукції в НАТО… Як ви можете бачити з того, що ми зробили в Україні, ми будемо відстоювати те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безконтрольною і безкарною», – зауважив прем’єр-міністр.

Раніше ми писали, що депутати парламенту Великої Британії заявили, що Збройні сили країни не готові до війни «високої інтенсивності» в період загострення глобальної нестабільності.

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