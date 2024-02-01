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У СБУ прокоментували звільнення Зеленським начальника Департаменту з захисту державності

12:10, 1 лютого 2024
Напередодні Президент підписав указ про звільнення Романа Семенченка.
У СБУ прокоментували звільнення Зеленським начальника Департаменту з захисту державності
Джерело фото: depositphotos
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Як ми повідомляли у середу, 31 січня, Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка.

У Службі безпеки прокоментували це рішення та зазначили, що кандидатура нового очільника цього Департаменту буде найближчим часом подана на розгляд Главі держави.

«СБУ в умовах повномасштабної війни постійно змінюється, оптимізуючись як ефективний та бойовий контррозвідувальний орган, що здатний захищати державу від усього спектру можливих викликів.

Ми усвідомлюємо, що захищаємо демократичну Україну, в якій зміцнення національної державності є одним із ключових пріоритетів, реалізація якого має забезпечувати у тому числі безперешкодну роботу ЗМІ та гарантувати їм достатній рівень безпеки.

Саме з цією метою буде посилений ДЗНД та оптимізовані підходи до його роботи», - заявили у СБУ.

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