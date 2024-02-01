На Закарпатті судитимуть осіб, які переправляли ухилянтів за кордон

Зловмисники організували схему переправлення до Угорщини чоловіків призовного віку.

ДБР повідомило, що завершило досудове розслідування щодо членів злочинної групи на Закарпатті, які організували схему переправлення до Угорщини чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт направлено до суду, передає офіційний сайт Бюро.

Зазначається, що до складу групи, яка діяла з осені 2022 по червень 2023 року, входили семеро осіб. Організував її місцевий мешканець, залучивши правоохоронця та ще п’ятьох закарпатців. Обов’язки поміж учасниками групи були чітко поділені: троє із них підшуковували клієнтів, двоє безпосередньо переправляли їх через кордон, а правоохоронець прикривав нелегальний бізнес.

«Охочим незаконно потрапити до Європи пропонували два способи перетину кордону. Одним з них, ухилянтів перевозили вантажними автомобілями, переховуючи їх у спальному відділенні, розташованому за сидінням водія», - сказано у повідомленні.

Іншим способом був піший перетин кордону поза межами пунктів пропуску. «Клієнтів» автомобілем доставляли до обумовленого місця поблизу кордону, а далі спільники проводили їх стежками через кордон.

У ДБР додають, що для маскування фігуранти використовували спеціальний одяг та прилади нічного бачення. Правоохоронець, який входив до складу групи, допомагав уникати прикордонних нарядів.

«Ціни за «послуги» з однієї особи коливалися від 5 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від «довжини ланцюжка» залучених до оборудки посередників», - пишуть у Бюро.

28 червня 2023 року двох учасників організованої групи – батька і сина, працівники ДБР затримали у взаємодії з Нацполіцією під час спроби незаконно перевести до Угорщини трьох чоловіків призовного віку.

За організацію переправлення одного з них зловмисники напередодні отримали 8 тис. доларів США на банківську картку. Гроші за переправлення ще двох у сумі 11 тис. доларів США мали прийти після вдалого перетину «клієнтами» кордону.

Організатора та членів злочинної групи обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

За клопотанням ДБР суд наклав арешт на майно фігурантів вартістю майже 230 тис. доларів США: квартиру, 4 легкових та один вантажний автомобіль.

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