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  1. В Украине

На Закарпатье будут судить лиц, которые переправляли уклонистов за границу

23:42, 1 февраля 2024
Злоумышленники организовали схему переправки в Венгрию мужчин призывного возраста.
На Закарпатье будут судить лиц, которые переправляли уклонистов за границу
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ГБР сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении членов преступной группы на Закарпатье, которые организовали схему переправки в Венгрию мужчин призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает официальный сайт Бюро.

Отмечается, что в состав группы, действовавшей с осени 2022 по июнь 2023 года, входили семь человек. Организовал ее местный житель, привлек правоохранителя и еще пятерых закарпатцев. Обязанности между участниками группы были четко поделены: трое из них подыскивали клиентов, двое непосредственно переправляли их через границу, а правоохранитель прикрывал нелегальный бизнес.

«Желающим незаконно попасть в Европу предлагали два способа пересечения границы. Одним из них уклонистов перевозили грузовыми автомобилями, пряча их в спальном отделении, расположенном за сиденьем водителя», - сказано в сообщении.

Другим способом было пешее пересечение границы за пределами пунктов пропуска. «Клиентов» автомобилем доставляли в оговоренное место вблизи границы, а дальше сообщники проводили их по тропам через границу.

В ГБР добавляют, что для маскировки фигуранты использовали специальную одежду и приборы ночного видения. Правоохранитель, входивший в состав группы, помогал избегать пограничных нарядов.

«Цены за «услуги» с одного человека колебались от 5 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от «длины цепочки» вовлеченных в сделку посредников», - пишут в Бюро.

28 июня 2023 года двух участников организованной группы – отца и сын, работники ДБР задержали во взаимодействии с Нацполицией при попытке незаконно перевести в Венгрию трех мужчин призывного возраста.

За организацию переправки одного из них злоумышленники накануне получили 8 тыс. долларов США на банковскую карту. Деньги за переправку еще двоих на сумму 11 тыс. долларов США должны были прийти после удачного пересечения «клиентами» границы.

Организатора и членов преступной группы обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

По ходатайству ГБР суд наложил арест на имущество фигурантов стоимостью почти 230 тыс. долларов США: квартиру, 4 легковых и один грузовой автомобиль.

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