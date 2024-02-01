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Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации – смотрите прямой эфир Адвокат на Право ТВ

1 февраля в 14:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Право на отсрочку: Закон и реальность. Пробелы в законодательстве. Что изменят обновление законопроекта о мобилизации? Самые проблемные основания для отсрочки. Как юридически грамотно реализовать свое право на отсрочку? Процедура обжалования в судах отказа в отсрочке».

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Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации – смотрите прямой эфир Адвокат на Право ТВ

11:59, 1 февраля 2024
1 февраля в 14:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Право на отсрочку: Закон и реальность. Пробелы в законодательстве. Что изменят обновление законопроекта о мобилизации? Самые проблемные основания для отсрочки. Как юридически грамотно реализовать свое право на отсрочку? Процедура обжалования в судах отказа в отсрочке».
Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации – смотрите прямой эфир Адвокат на Право ТВ
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Госслужащие. Лица с инвалидностью. Студенты. Забронированные. Мужчины одиночки и многодетные. Как изменится право на отсрочку и у кого оно исчезнет по законопроекту о мобилизации? Какие основания для отсрочки являются наиболее проблемными на практике? Как поступать, когда при доказывании права на отсрочку требуют те документы, которых просто не существует? Как будут проверять лиц с инвалидностью? Какой план действий, если во время прохождения процедуры бронирования предприятием военнообязанного хотят мобилизовать? Почему не стоит бояться возбуждения уголовного дела, когда по закону имеешь право на отсрочку военной службы, а тебе отказывают в ТЦК?

Уже сегодня вы получите инструменты действий и практические рекомендации. Ведь программа "Адвокат на Право ТВ" на YouTube-канале "Право ТВ" продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

1 февраля в 14:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Право на отсрочку: Закон и реальность. Пробелы в законодательстве. Что изменят обновление законопроекта о мобилизации? Самые проблемные основания для отсрочки. Как юридически грамотно реализовать свое право на отсрочку? Процедура обжалования в судах отказа в отсрочке»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом Владимиром Кулей следующие тематики:

  1. Отсрочка и ВЛК. Связаны ли между собой вещи? Возможна ли отсрочка без прохождения ВЛК?
  2. Многодетный, но военнообязанный. В каких условиях многодетный отец может получить отсрочку? Какие нюансы важно знать? Какую роль играет уплата алиментов и содержание детей? Когда лишают права отсрочки многодетных мужчин?
  3. Отказ в отсрочке аспирантам, обучающимся по контракту и возможность получения студентам. Очень часто, если военнообязанный учится, он считает, что автоматически имеет право на отсрочку. Какое действительно положение вещей? Какие сложности могут возникнуть у студента при оформлении отсрочки? В чем разница между призывником и военнообязанным при получении отсрочки?
  4. Возможна отмена права на отсрочку у государственных служащих. Кого коснется и какие последствия?
  5. Отсрочка для мужчины одиночка, самостоятельно воспитывающая ребенка до 18 лет. Действительно ли такое основание почти нивелировано? Возможно ли оформить такую отсрочку, если жена волонтер, и не участвует в воспитании ребенка?
  6. Бронирование работников стратегических предприятий. Как эффективно работает бронирование на практике? Может ли забронированный получить повестку? Какие «юридические» ошибки допускают работодатели и что приводят к возможному призыву работника стратегического предприятия?
  7. Судебная практика. Нарушение прав военнообязанных правил воинской обязанности не может быть следствием отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации – такое решение недавно принял Запорожский суд. Что такое прецедент означает для дальнейшей судебной практики обжалования решений по отсрочке? Также в течение прямого эфира вы сможете задавать ваши вопросы.

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Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
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Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
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