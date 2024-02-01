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За пересечение государственной границы с целью уклонения от мобилизации усилят уголовную ответственность

11:53, 1 февраля 2024
Также усилят ответственность – до 9 лет лишения свободы – за организацию незаконного выезда мужчин за границу.
За пересечение государственной границы с целью уклонения от мобилизации усилят уголовную ответственность
Источник фото: ГПСУ
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Депутаты из фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых, Анатолий Остапенко и Александр Горенюк зарегистрировали законопроект 10453 об усилении уголовной ответственности за пересечение границы с целью уклонения от мобилизации.

Как указывают авторы, согласно данным официального статистического органа ЕС – Евростата, по состоянию на конец ноября текущего года, с начала полномасштабного вторжения России, 650 тысяч мужчин призывного возраста уехали из Украины и находятся в настоящее время в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии , Лихтенштейны и Норвегии.

Евростат не уточняет при этом, сколько из этих мужчин уехали легально, как родители троих детей, инвалиды 2 группы или другие категории лиц, имеющих на это право. Также европейская статистика отдельно не учла мужчин, которые могли выехать в ЕС с оккупированных Россией территорий.

При этом приведенные данные охватывают только тех мужчин, которые получили официальный статус беженцев.

Например, по данным немецкого Министерства внутренних дел, после 24 февраля 2022 года на территорию Германии въехали 221 571 украинских мужчин, в возрасте от 18 до 60 лет, из которых 189 484 находятся там по сегодняшний день, а еще около 100 тысяч человек не зарегистрированы и находятся в стране нелегально.

Аналогичная ситуация имеет место в Австрии, где на сегодняшний день нелегально находятся по меньшей мере 14 тысяч украинских мужчин, покинувших территорию Украины по поддельным документам или воспользовавшихся «услугами» организаторов незаконных схем нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

В этом контексте, считают депутаты, следует акцентировать особое внимание на том, что статистика совершения преступлений, квалифицируемых по статье 332 Уголовного кодекса («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») имеет стабильную динамику роста, в частности, по данным Офиса Генерального прокурора, в 2022 году по указанной статье было зарегистрировано 1225 уголовных производств, а за период с января по октябрь текущего года – 2011.

Это свидетельствует о том, что установленное действующим законодательством наказание недостаточно для правонарушителей.

Поэтому проектом Закона предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс, в частности:

  • установить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества для лиц, незаконно переправивших лиц через государственную границу Украины, организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины
  • установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, а в случае совершения таких правонарушений повторно или группой лиц, предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет, если же, указанные правонарушения были соединены с насилием или с применением оружия, - предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Вместе с тем предлагается установить, что лицо, осуществившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, освобождается от уголовной ответственности за совершенное преступление, при условии, что такое лицо вернулось на территорию Украины. в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявила о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 10449 о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Автор: Наталя Мамченко 

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