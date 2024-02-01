В США студент случайно открыл новый вид динозавров, когда делал учебный проект

Студент обнаружил новый вид динозавра Eoneophron infernalis.

Eoneophron infernalis (слева), Anzu wyliei (справа) Источник фото: Zubin Erik Dutta

В США студент Кайл Аткинс-Велтман случайно открыл новый вид динозавров, когда исследывал окаменелости для своего учебного проекта. Об этом пишет «The Washington Post».

Несколько лет назад он изучал кости, которые купил у коллекционера окаменелостей. Студент думал, что они принадлежат Anzu wyliei, птицевидному динозавру, известному еще как «Курица из ада». Но кости, которые осматривал Кайл, были меньше, чем ожидалось, поэтому он решил, что это окаменелости молодого и меньшего динозавра, поэтому отправил их профессору анатомии из университета для проверки.

Через несколько месяцев исследование показало, что эти кости на самом деле не принадлежат ни виду Anzu wyliei, ни какому-либо другому известному виду динозавров. Оказалось, что это совсем другой вид.

На прошлой неделе Аткинс-Вельтман, который сейчас является аспирантом Университета штата Оклахома, обнародовал открытие Eoneophron infernalis — птицевидного вида динозавров, который похож на Anzu wyliei, но меньше их.

Исследователи считают, что динозавры Eoneophron infernalis, как и Anzu, имели длинные когти и ноги, беззубый клюв, перья на теле и короткий хвост. Но динозавры Eoneophron infernalis были высотой более 3 футов и весили около 160 фунтов. То есть открытый вид примерно на 2 фута меньше и на 400 фунтов легче динозавров Anzu wyliei.

В феврале 2021 года Аткинс-Вельтман отправили остатки Eoneophron infernalis в Музей естествознания Карнеги в Питтсбурге. Сам исследователь продолжил работу над проектом и сейчас изучает тираннозавров, в частности, Tyrannosaurus rex.

Источник фото: Кайл Аткинс-Велтман

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