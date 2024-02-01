У США студент випадково відкрив новий вид динозаврів, коли робив навчальний проєкт

Студент виявив новий вид динозавра Eoneophron infernalis.

Eoneophron infernalis (ліворуч), Anzu wyliei (праворуч) Джерело фото: Zubin Erik Dutta

У США студент Кайл Аткінс-Велтман випадково відкрив новий вид динозаврів, коли досліджував скамʼянілості для свого навчального проєкту. Про це пише «The Washington Post».

Кілька років тому хлопець вивчав кістки, які купив у колекціонера скамʼянілостей. Студент думав, що вони належать Anzu wyliei, птахоподібному динозавру, відому ще як «Курка з пекла». Але кістки, які оглядав Кайл, були меншими, ніж очікувалося, тож він вирішив, що це скамʼянілості молодого і меншого динозавра, тому надіслав їх професору анатомії з університету для перевірки.

Через кілька місяців дослідження показало, що ці кістки насправді не належать ані виду Anzu wyliei, ані будь-якому іншому відомому виду динозаврів. Виявилося, що це зовсім інший вид.

Минулого тижня Аткінс-Вельтман, який зараз є аспірантом Університету штату Оклахома, оприлюднив відкриття Eoneophron infernalis — птахоподібного виду динозаврів, який схожий на Anzu wyliei, але менший за них.

Дослідники вважають, що динозаври Eoneophron infernalis, як і Anzu, мали довгі кігті та ноги, беззубий дзьоб, пірʼя на тілі та короткий хвіст. Але динозаври Eoneophron infernalis були заввишки більше 3 футів і важили близько 160 фунтів. Тобто відкритий вид приблизно на 2 фути менший і на 400 фунти легший за динозаврів Anzu wyliei.

У лютому 2021 року Аткінс-Вельтман відправив рештки Eoneophron infernalis в Музей природознавства Карнегі в Піттсбурзі. Сам дослідник продовжив роботу над проєктом і зараз вивчає тиранозаврів, зокрема, Tyrannosaurus rex.

Джерело фото: Кайл Аткінс-Велтман

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