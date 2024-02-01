У Держдепі заперечили, що США виступають проти вступу України в НАТО

У США заявили, що не проти членства України в Альянсі.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що адміністрація президента Джо Байдена не проти членства України в НАТО. Про це він сказав під час брифінгу з журналістами.

На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.

«Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що США та Німеччина проти запрошення України до НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні.

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