Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив критерії розʼяснення судом прийнятого ним рішення, яке набрало законної сили

Верховний Суд висловився стосовно критеріїв розʼяснення судом прийнятого ним рішення, яке набрало законної сили.

ВККС закликала кандидатів на посади суддів стати на військовий облік

В іншому випадку з розглядом рекомендацій для призначення на посаду судді виникнуть проблеми.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу із шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

Депутати збираються схвалити законопроект 10190 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

За перетин державного кордону з метою ухилення від мобілізації посилять кримінальну відповідальність

Також посилять відповідальність – до 9 років позбавлення волі – за організацію незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Перше засідання Конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів: відома дата

5 лютого члени Конкурсної комісії оберуть голову та заступника Комісії, а також затвердять Регламент.

  1. У світі

У Держдепі заперечили, що США виступають проти вступу України в НАТО

11:52, 1 лютого 2024
У США заявили, що не проти членства України в Альянсі.
У Держдепі заперечили, що США виступають проти вступу України в НАТО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що адміністрація президента Джо Байдена не проти членства України в НАТО. Про це він сказав під час брифінгу з журналістами.

На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.

«Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що США та Німеччина проти запрошення України до НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду