Перше засідання Конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів: відома дата

Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарного інспектора збереться на своє перше засідання 5 лютого 2024 року у 17:00.
Порядок денний Комісії буде наступний:
- Затвердження Регламенту конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
- Обрання Голови конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
- Обрання заступника Голови конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
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Нагадаємо, що відповідна Конкурсна комісія була утворена Вищою радою правосуддя 7 грудня 2023 року. У її склад увійшли троє членів ВРП, а також троє іноземних експертів. Це, відповідно:
- Реда Мольєне– колишня директор Національної судової адміністрації Литви (аналог української Державної судової адміністрації). Реда Мольєне добре відома в Україні, оскільки неодноразово надавала консультативну допомогу ДСА та органам суддівського врядування. Наразі є експертом проекту ЄС «Право-Justice».
- Павол Жілінчик – колишній член Судової ради Словацької республіки (аналог української Вищої ради правосуддя). Також був керівником відділу захисту прав людини в Офісі омбудсмена Словацької республіки. Павол Жілінчик відомий в Україні як один із консультантів під час створення Вищого антикорупційного суду. Відомий також як експерт USAID.
- Джон Ерлік – суддя у відставці, у 2000-2020 роках суддя King County Superior Court (Сіетл, штат Вашингтон, США), ад’юнкт-професор Школи права університету Сіетла.
- Юлія Бокова – член ВРП, суддя Господарського суду Донецької області
- Олена Ковбій – член ВРП, суддя Херсонського окружного адміністративного суду
- Ольга Попікова – член ВРП, суддя Північного апеляційного господарського суду.
Автор В’ячеслав Хрипун
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