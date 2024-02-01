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Перше засідання Конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів: відома дата

5 лютого члени Конкурсної комісії оберуть голову та заступника Комісії, а також затвердять Регламент.

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Перше засідання Конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів: відома дата

11:39, 1 лютого 2024
5 лютого члени Конкурсної комісії оберуть голову та заступника Комісії, а також затвердять Регламент.
Перше засідання Конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів: відома дата
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Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарного інспектора збереться на своє перше засідання 5 лютого 2024 року у 17:00.

Порядок денний Комісії буде наступний:

  1. Затвердження Регламенту конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
  2. Обрання Голови конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
  3. Обрання заступника Голови конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.
  4. Інше

Нагадаємо, що відповідна Конкурсна комісія була утворена Вищою радою правосуддя 7 грудня 2023 року. У її склад увійшли троє членів ВРП, а також троє іноземних експертів. Це, відповідно:

  1. Реда Мольєне– колишня директор Національної судової адміністрації Литви (аналог української Державної судової адміністрації). Реда Мольєне добре відома в Україні, оскільки неодноразово надавала консультативну допомогу ДСА та органам суддівського врядування. Наразі є експертом проекту ЄС «Право-Justice».
  1. Павол Жілінчик – колишній член Судової ради Словацької республіки (аналог української Вищої ради правосуддя). Також був керівником відділу захисту прав людини в Офісі омбудсмена Словацької республіки. Павол Жілінчик відомий в Україні як один із консультантів під час створення Вищого антикорупційного суду. Відомий також як експерт USAID.
  1. Джон Ерлік – суддя у відставці, у 2000-2020 роках суддя King County Superior Court (Сіетл, штат Вашингтон, США), ад’юнкт-професор Школи права університету Сіетла.
  2. Юлія Бокова – член ВРП, суддя Господарського суду Донецької області
  3. Олена Ковбій – член ВРП, суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  4. Ольга Попікова – член ВРП, суддя Північного апеляційного господарського суду.

Автор В’ячеслав Хрипун

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